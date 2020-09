alvoto – Enrico Ioculano (PD): “Serve un maggior impegno per difesa della costa e messa in sicurezza dell'entroterra”

“L’ambiente è uno dei temi più importanti per un territorio fragile come quello ligure”. Così Enrico Ioculano, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa Presidente, presenta l’incontro pubblico in programma questa sera alle ore 19:30 presso lo Stabilimento Manola ad Arma di Taggia. Nella nuova puntata di #alvoto, condotta da Federico Marchi, ha anticipato il tema della serata.

“Quando si parla di ambiente – ha detto Enrico Ioculano - in particolare parliamo di messa in sicurezza del territorio, che vede il nostro entroterra particolarmente colpito, e della necessità che la regione si interessi maggiormente sostenendo le realtà locali. Questo può avvenire con una mappatura del territorio sugli smottamenti per capire zone più fragili da tutelare, ma anche attraverso una manutenzione dell'esistente come muretti a secco, strade e ponti. Serve quindi tutta una serie di controlli e attività quotidiane, che devono essere fatte in maniera più spinta, per garantire sicurezza e tutela ambientale. Tutti gli anni, specialmente nella stagione delle piogge, ci troviamo davanti a danni di notevole proporzione. Pensiamo per esempio a come sono ridotte le nostre spiagge dopo le piene, colme di residui dei fiumi e della loro mancata pulizia. Bisogna aiutare i comuni dell’entroterra nella pulizia del territorio, per avere una giusta messa in sicurezza anche dei rii. Senza dimenticare l’erosione delle coste, contro la quale serve un maggior impegno per tutelare il nostro litorale”.

Guarda l’intervista integrale: