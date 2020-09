Diano Arentino: la frazione di Villatalla è ancora senz'acqua, i residenti "Chiediamo il ripristino immediato"

La frazione di Villatalla del comune di Diano Arentino è ancora senza acqua.

“Villatalla prende acqua dal comune di Diano Castello – ci scrive il nostro lettore Luca Galimberti - e il servizio idrico è gestito da Rivieracqua. Dopo tre giorni senz’acqua la situazione non è più gestibile, visto che nella frazione abitano diverse famiglie con bambini piccoli. Rivieracqua non ha fornito nessun servizio idrico sostitutivo alla frazione. Ricordo che siamo in periodo di emergenza sanitaria e senza acqua non è possibile garantire le più semplici norme di igiene. Chiedo il ripristino al più presto della fornitura idrica, anche aprendo temporaneamente il collegamento con l'acquedotto di Diano Arentino”.