Passeggiata in centro a Sanremo per Giorgia Meloni prima dell'incontro per i candidati di Fratelli d'Italia (Foto e Video)

Giorgia Meloni si è concessa una passeggiata in centro Sanremo prima di recarsi al Bay, dove è in programma l'incontro per lanciare i candidati della provincia di Imperia impegnati nelle elezioni regionali del 20 - 21 settembre. La leader di Fratelli d'Italia, è partita dal Casinò e ha camminato tra cittadini e turisti. Immancabili i selfie con le numerose persone che l'hanno fermata.

La visita matuziana di Giorgia Meloni proseguirà subito dopo al "Bay", il noto locale sul mare dove è in programma l'incontro pubblico per sostenere la campagna elettorale dei candidati regionali: Gianni Berrino, Massimiliano Iacobucci, Sara Serafini e Veronica Russo.





Giorgia Meloni, è venuta più volte a Sanremo nel corso di questi anni. L'ultima era stata nel maggio 2019 quando fece visita nella città dei fiori per sostenere la campagna elettorale di Sergio Tommasini, nelle elezioni comunali.La leader di Fratelli d'Italia, dopo l'incontro al Bay si sposterà a Imperia dove è previsto l'incontro con i media a Villa Roseto nel primo pomeriggio.

In aggiornamento