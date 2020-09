Sanremo: oggi la presentazione libro 'Dall'estremo Ponente... destinazione Ravensbruck'

Continua l’iniziativa del CIV la pigna antico borgo, impegnato nella promozione socio-culturale del centro storico, nella ex Chiesa di Santa Brigida a Sanremo, trasformata in centro culturale. La rassegna “Magicamente…la Pigna!” ha preso il via il 2 settembre e si svolgerà fino a sabato 5. Si tratta di un intenso programma di incontri a carattere letterario e sociale con ospiti legati al territorio del Ponente Ligure.

Venerdì 4 alle ore 18 appuntamento con “Dall'estremo Ponente ... destinazione Ravensbruck”. Le Autrici Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise, che hanno pubblicato il libro “Destinazione Ravensbruck – L’orrore e la bellezza nel lager delle donne” (Ed. All Around) dialogheranno con Daniela Cassini e la giornalista free lance Anna Castellana, letture dal testo a cura di Loredana de Flaviis, attrice del Teatro dell'Albero. A 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, il volume ripercorre le testimonianze delle donne deportate nella più grande prigione femminile della Germania nazista, detenute politiche, prostitute o appartenenti a famiglie ebraiche da eliminare. Memorie quotidiane tragiche, ma nello stesso tempo capaci di cogliere un sorriso, un gesto di affetto… Mille tra le italiane deportate, di ogni età, non tornarono mai: tra loro anche alcune passate per un piccolo e quasi dimenticato centro di detenzione nell’estremo ponente ligure, a Vallecrosia.

Donatella Alfonso, giornalista di La Repubblica e scrittrice, nei suoi libri ha raccontato di donne, Resistenza, terrorismo e di storia del 900. Laura Amoretti impegnata nelle politiche attive del lavoro, dal 2010 si occupa anche di parità di genere e pari opportunità. Raffaella Ranise da alcuni anni si dedica alla scrittura, spaziando da figure come Rita Levi-Montalcini alla storia semplice dell’astronomia alla storia della dinastia dei Romanov.

La Rassegna si conclude SABATO 5 alle ore 18.30 con Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice, con il suo ultimo libro ‘Le incredibili curiosità di Genova - Uno sguardo su più di mille anni di storia della Superba (Newton Compton Edizioni).

Nel rispetto delle norme di sicurezza e dati i posti limitati, si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184 507609 oppure 338 4477160.