Bordighera, "Materia carta" di Laura Maineri in mostra all'Accademia Balbo (Foto e video)

Diversi lavori su cartoncino in inchiostro di china, collage di cartone, libri d’artista e carta cinese Wenzhou si possono ammirare nella mostra di Laura Maineri intitolata ‘Materia Carta’ in esposizione dal 25 aprile nella galleria dell’Accademia Balbo di Bordighera.

Si potrà visitare la mostra ancora oggi, domenica 28 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 in via Lamboglia 3. “Negli anni ho lavorato tanto con la carta. Uso materiali poveri nell'ottica di dare loro una seconda vita e uso la tecnica del collage perché permette di assemblare i vari pezzi in un numero di combinazioni quasi infinito fino a trovare il loro ordine naturale. Può essere considerato un gioco ma è anche una riflessione sul significato dell'esistenza, sull'importanza del mettere insieme con cura e sulla frammentazione della nostra vita attuale" - racconta l'artista, grafica di professione - "Mi piace lavorare e cucire con la carta. E' un materiale leggero, facilmente riciclabile e poco ingombrante. Ultimamente ho usato inchiostro di china su cartoncino e la leggerissima, ma molto resistente, carta cinese Wenzhou”.

Laura Maineri ha vissuto a Bordighera, a Torino e a Milano. Dal 2008 frequenta l’accademia Riviera dei Fiori Giuseppe Balbo a Bordighera e dal 2015 ha partecipato a diverse esposizioni collettive. E' sua la firma delle locandine delle mostre e degli eventi dell’accademia.