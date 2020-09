Il Presidente della Regione Toti conferma: "In Liguria le scuole apriranno regolarmente il 14 settembre"

Il Presidente della Regione, dopo una riunione con gli Assessori competenti, i Direttori generali delle Asl ed una serie di medici, ha confermato che le scuole apriranno il 14 settembre, a meno che non ci siano nei prossimi giorni decisioni diverse.

“Ogni rinvio ulteriore – ha detto Toti – sarebbe oltre che dannoso per i ragazzi e le famiglia, potrebbe creare un’informazione che porta panico ingiustificato. Stiamo lavorando per dare applicazione al protocollo di trattamento di eventuali casi Covid nelle scuole (approvato dai Ministeri competenti e dalla Conferenza delle Regioni) mentre, domani incontrerò la ‘cabina di regia’ del trasporto pubblico locale per dare applicazione alla capacità di carico dell’80% e l’eventuale aumento degli scuolabus a carico dei Comuni, che la Regione è comunque disponibile a finanziare”.

Sul piano medico sarà l’hub del ‘Gaslini’ a coordinare le operazioni sul territorio, insieme ad Alisa e le direzioni generali delle Asl: “Stiamo lavorando – ha proseguito il Presidente Toti – per andare oltre il protocollo nazionale previsto, con una puntuale informazione e assistenza alle famiglie, per quello che servirà all’interno delle scuole. Stiamo lavorando sulla velocità di screening, per eseguire tamponi ad eventuali casi e dare informazioni precise, nel più breve tempo possibile, alle famiglie ed ai compagni di classe. Verrà istituito un call center informativo e per creare aree di passaggio per il trattamento degli eventuali giovani pazienti, in modo che i tamponi siano effettuati in modo rapido e comodo”.

Nei primi giorni della scuola e, quindi, in accompagnamento nel periodo necessario, la Regione sarà disponibile a dare il miglior supporto sanitario: “L’eccellenza del ‘Gaslini’ ci lascia tranquilli e siamo pronti anche a garantire le informazioni necessarie e i rapporti con le dirigenze scolastiche. Nei primi giorni della prossima settimana presenteremo l’architettura del sistema perché dobbiamo attrezzarci al meglio. E’ chiaro che avremo a che fare con casi di positività e che riguarderanno giovani e bambini fragili. Non prendiamo certo una cosa del genere alla leggera perché dobbiamo pensare ai ragazzi e alle loro famiglie. Siamo convinti che un grande paese come il nostro non possa rinunciare a una data importante come l’apertura delle scuole, pensando anche agli altri paesi europei che hanno regolarmente aperto i plessi”.

Toti ha nuovamente confermato che la Regione Liguria non intende rinviare la data di inizio delle scuole, fissata per il 14 settembre: “Se il Governo chiedesse di posticipare la data di inizio delle scuole ascolteremo, ma di fatto al momento non c’è nessun cambiamento così come affermato dai colleghi delle altre regioni. Non credo e mi auguro che si andrà verso quella direzione”.

Cosa viene fatto a livello di test e come si dovranno comportare le famiglie in caso di eventuali positività degli alunni? “I test sierologici vengono fatti ai docenti dai medici di medicina di base e, come Regione, abbiamo dato comunque la disponibilità per un supporto ulteriore. In caso di malessere degli alunni, il bambino verrà isolato e verranno informati immediatamente famiglia e medico di famiglia. Scatterebbe anche il test rapido e poi quello definitivo con la procedura di isolamento o il ricovero, nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Verrebbero poi avvisati i compagni di classe, con eventuale isolamento e screening degli stessi”.