Scomparsa dell'ex Sindaco di Saorge Paul Silici: il ricordo del vice Sindaco di Montalto Carpasio

Valerio Verda, vice Sindaco di Montalto-Carpasio interviene per ricordare Paul Silici, ex Sindaco di Saorge in Val Roya:

“Era un grande amico di Carpasio nonché fautore insieme al suo grande amico, l’On. Manfredo Manfredi, del gemellaggio fra l’allora Comune di Carpasio e quello di Saorge, fortemente sostenuto dall'Anp. Era uomo di grande cultura e Professore all'Università di Nizza di fisica e matematica, decorato con la Legion D'onore, era un accademico di Francia, ma persona straordinaria umile. Si è sempre battuto per oltre 30 anni per la sua amata Valle Roya e per il suo Paese dove è ancor oggi viene ricordato come un'istituzione. Amava la libertà, odiava ogni forma di oppressione e costrizione e chi ha avuto l'onore di conoscerlo come me lo porterà sempre nel cuore. A nome mio e dell'Amministrazione di Montalto Carpasio porgiamo alla famiglia le Condoglianze”.