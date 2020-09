Sanremo: sabato prossimo alla Federazione Operaia un incontro per il nuovo anno scolastico

Il gruppo di cultura politica della Federazione Operaia Sanremese organizza sabato prossimo alle 9.30, nella sala di via Corradi 47.

Un incontro sull'inizio del nuovo anno scolastico in epoca di Covid-19. Per ovvi motivi di distanziamento sociale la partecipazione all’incontro ha un numero di posti limitato e chi vuole partecipare dovrà prenotarsi con una telefonata al numero della Federazione 3288656275 entro e non oltre le 17 di giovedì.

Le finalità dell’incontro sono culturali e divulgative ed intendono sottolineare il grande sforzo che gli istituti scolastici e tutti gli operatori scolastici stanno compiendo. All’ingresso della sala i partecipanti dovranno sottoscrivere un’autodichiarazione anti-Covid. All'interno della sala sarà obbligatorio indossare la mascherina.