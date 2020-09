Sanremo: lutto per la morte di Don Stroppiana, il ricordo e il cordoglio di alcuni ex parrocchiani

Don Giuseppe Stroppiana è recentemente venuto a mancare, all'età di 88 anni. "Lo vogliamo ricordare come parroco dal temperamento schietto e dall'atteggiamento semplice. Ha visto molti di noi bambini per poi consacrarli sposi e, di qualcuno, ha potuto conoscere anche i figli, battezzati e visti crescere" - ricordano gli ex parrocchiani della Marina insieme agli alunni ed insegnanti dell'Istituto Mater Misericordiae.

"A lui vanno la nostra riconoscenza e l'affetto per averci supportato, ancora ragazzi, in un percorso di sana amicizia fra coetanei durante l'età più difficile, con la preziosa e irrinunciabile collaborazione della carissima suor Daniela Olivari. Per lui uniamo adesso le nostre preghiere, perché venga accolto con benevolenza nella casa del Padre come suo fedele ministro" concludono i parrocchiani.