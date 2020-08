Sanremo: sull'asse Comune-Regione l'accordo di programma per una scuola nel deposito RT di San Martino e il Pala Festival in piazza Colombo (Foto e Video)

Nuovo cambio di rotta nel destino del deposito Riviera Trasporti di San Martino. Tramonta l'ipotesi del centro commerciale che tanto aveva preoccupato i residenti e si fa spazio il progetto della costruzione di una nuova scuola. Regione Liguria acquisirà il terreno per poi concederlo al Comune che è già in graduatoria per la costruzione della scuola a partire dal 2021.

Il piano è stato presentato questa mattina in Comune a Sanremo alla presenza del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dell'assessore regionale all'Urbanistica, Marco Scajola, degli assessori del Comune di Sanremo Massimo Donzella, Mauro Menozzi e Giuseppe Faraldi e del consigliere comunale Alessandra Pavone.

L'accordo tra Comune e Regione è stato annunciati oggi e verrà messo nero su bianco il 22 settembre. Ma i progetti vanno ben oltre. Nell'accordo tra Sanremo e Genova c'è anche la riqualificazione di piazza Colombo con la costruzione del Pala Festival che la città e la Rai attendono da anni.

“Mi fa piacere essere qui con il presidente Giovanni Toti insieme alla mia amministrazione - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri - quando si parla di futuro e di progetti a pochi giorni dalle elezioni si rischia di essere strumentalizzati. Con l'amministrazione stiamo lavorando da mesi sulla questione del terreno RT per la vendita e si era lavorato per la costruzione di un centro commerciale. Qualche mese fa, quando il presidente è venuto a trovarmi e abbiamo parlato proprio di questo. Nel 2021 arriveranno i fondi per la costruzione di una nuova scuola e penso che sia importante riaprire un ragionamento su quel terreno e con la Regione si può individuare un accordo di intesa per l'acquisizione del terreno per la costruzione della scuola con lo spostamento definitivo della RT da piazza Colombo in valle Armea e a San Martino. A livello strategico, con lo spostamento della RT, diventa un'area interessantissima. Stiamo valutando anche per il Pala Festival che la Rai spesso ci chiede e ci sarebbero le condizioni per un progetto strategico in piazza Colombo per il Pala Festival”.

“La Regione è impegnata da anni nella riqualificazione urbana delle nostre città, specie quelle turistiche come Sanremo - ha aggiunto Giovanni Toti - abbiamo approvato una legge importante sulla riqualificazione urbana e il piano del sindaco ha aspetti importanti. La riqualificazione del patrimonio scolastico della Regione è un obiettivo strategico, si interseca con i fondi ministeriali ai quali Sanremo avrà accesso negli anni a venire. Il Pala Festival è un secondo asset strategico per dare al Festival una casa stabile”.

Prima della conferenza stampa, nell'ufficio del sindaco Biancheri, si è svolto il vertice che ha visto anche la partecipazione del presidente RT, Riccardo Giordano. I progetti presentati oggi, infatti, partono in principio dalla sistemazione dei depositi dell'azienda che, da piazza Colombo e da San Martino, potrebbero traslocare in zona valle Armea.

In merito al Pala Festival Biancheri ha chiarito che “è un progetto che non va contro l'Ariston, ma spero che ci sia anche la collaborazione dei privati. Dobbiamo rafforzarci nei confronti della Rai, non possiamo ogni anno lasciare questi punti interrogativi. Nelle trattative con la Rai questo è stato sempre un punto centrale”. Ma Toti non ha dubbi: “Chi ha detto che non possa essere il nuovo Ariston?”.

Già nel 2021 andrà avanti il progetto per la costruzione della nuova scuola a San Martino, mentre nel 2022 si inizierà a lavorare per il Pala Festival. Ma tutto inizierà con la firma dell'accordo di programma il prossimo 22 settembre, poi l'acquisizione dell'area RT di San Martino da parte della Regione Liguria.

“Immagino una visione della città moderna e turistica, con la Regione lavoriamo insieme - ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella - immagino una scuola a San Martino con la possibilità di raggiungerla in bicicletta e poter dire che a Sanremo si va a scuola così”.