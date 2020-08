Treno Ventimiglia-Genova vandalizzato con pittura rosa inneggiando a Cristiano Ronaldo: Berrino "Gente senza palle"

Nuovo vergognoso danno ad un treno in viaggio nella nostra regione. I soliti vandali hanno deturpato un ‘Jazz’, immortalato questa mattina a Taggia, ma che era partito da Ventimiglia, diretto a Genova.

Il convoglio è stato pitturato di rosa e nero con frasi inneggianti a Cristiano Ronaldo. Oltre alla parte di carrozzeria sono stati pitturati anche i vetri delle finestre e degli ingressi e uscite dei vagoni. Un atto di vandalismo deprecabile e che, ancora una volta, ha visto nel mirino un bene pubblico, che pagano i contribuenti.

Del caso abbiamo interpellato l’Assessore ai Trasporti della Regione, Gianni Berrino, che ha confermato la sua rabbia per questi atti di vandalismo: “Continuo a chiamarla ‘gente senza le palle’, perché oltre a fare un danno alla cosa pubblica, lo fanno sempre di nascosto come i ladri di notte. Oltre al danno alla cosa pubblica lo fanno anche alla loro vena artistica, perché potrebbero indirizzarla verso cose utili e non dannose. Il mio giudizio è di totale condanna, sperando che Trenitalia e Rfi riescano con i loro sistemi di sicurezza a far pagare loto un intero treno nuovo”.