Regionali: venerdì prossimo la leader di Fratelli d'Italia a Sanremo e Imperia

La leader nazionale di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni, sarà nella provincia di Imperia venerdì 4 settembre. Appuntamento elettorale importante per il partito proprio per la presenza della Meloni in sostegno ai quattro candidati alla carica di consiglieri regionali - Gianni Berrino, Massimiliano 'Chicco' Iacobucci, Veronica Russo e Sara Serafini - e anche alla candidatura del governatore uscente Giovanni Toti.

Giorgia Meloni sarà prima a Sanremo, alle 11.30 presso il Bay club, dove incontrerà i cittadini e successivamente si sposterà verso Imperia dove avrà modo di confrontarsi anche con personalità appartenenti al mondo del lavoro. Al termine dell’incontro è previsto un punto stampa con in giornalisti a Villa Roseto, Via Fanny Roncati Carli. Il programma nel dettaglio sarà reso noto dai vertici del partito regionale e provinciale nei prossimi giorni. Una presenza quindi improntante per FDI e per tutta la coalizione del centro destra voluto fortemente dai vertici del partito e organizzato in particolare da Matteo Rosso e da Michele Scandroglio. Per la presenza in provincia di Imperia della leader nazionale di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni, arrivano quindi i ringraziamenti a Rosso e Scandroglio, da parte di Paolo Strescino, responsabile organizzativo della campagna elettorale FDI nella nostra provincia.