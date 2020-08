Ventimiglia: Silvio Astini nominato Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro Papa

Ieri a Ventimiglia, il Rag. Silvio Astini è stato nominato Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro Papa. La nomina gli è stata consegnata nella Chiesa Cattedrale di Ventimiglia alla fine del Pontificale di San Secondo. Astini è l'incaricato Diocesano per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica, Volontario alla portineria dell’episcopio e Collaboratore dell’Ufficio per la Pastorale dello Sport, per la Diocesi di Ventimiglia Sanremo.