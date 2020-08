‘Hater’: Diano Borello nel nuovo corto del videomaker Matteo Ranuschio. Cortometraggio psicologico dall'atmosfera noir

È l’odio che si scatena quotidianamente sui social il tema su cui si è cimentato Matteo Ranuschio, giovane videomaker torinese, nel suo nuovo corto ‘Hater’ su Youtube (QUI) e Instagram @teo.rn

Girato nelle silenziose colline dell’entroterra dianese, dove gli uliveti e il panorama notturno del Golfo regalano immagini emozionanti, il video è un’introspezione nell’animo dell’hater, l’odiatore, che sfoga le proprie frustrazioni ferendo il prossimo senza pietà.

Commenta Ranuschio: “Da tempo avevo in mente di occuparmi del tema dell’odio sociale, sempre più diffuso ai giorni d’oggi. In realtà con HATER ho voluto rappresentare le ombre che accompagnano la vita di ognuno di noi e che possono avere effetti devastanti sugli altri. Un meccanismo che dobbiamo riuscire a scardinare. La soluzione? Mettersi nei panni degli altri ci permette di comprendere meglio i nostri errori, liberarci della nostra parte più oscura e diventare persone migliori. Ma il buio non deve essere interpretato in modo negativo. Spesso è dietro ad una rispettosa maschera bianca che si celano i nostri peggiori istinti. Dall’ombra può arrivare la richiesta di riscatto morale - conclude Ranuschio -. L’unica via di salvezza per ognuno di noi è imparare a conoscersi”.

Con Hater, Matteo Ranuschio si congeda così dall’estate 2020, che ha visto il successo sul web anche del suo precedente cortometraggio ‘Sali Scendi’ (QUI), girato a Viareggio.

Chi è Matteo Ranuschio:

Nato a Torino il 6 luglio 2000, si diploma nel 2019 al liceo classico Massimo D’Azeglio (TO) con il massimo dei voti. Da sempre appassionato di musica, suona il violoncello fin da tenera età e frequenta il secondo anno di Accademia al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. È inoltre iscritto al primo anno di Ingegneria del Cinema e Mezzi di Comunicazione presso il Politecnico di Torino.

Negli ultimi anni della scuola media superiore ha iniziato a interessarsi al mondo del video e dei cortometraggi. Nel 2015 apre il canale YouTube ‘galoppini’ insieme a due suoi compagni di liceo. Tra i video ideati e prodotti si segnala ‘Midnight in Turin’, libera interpretazione del celebre film “Midnight in Paris”, realizzato nel 2019 e proposto al concorso ‘Too Short To Wait’ organizzato da Piemonte Movie. Il corto ha superato le selezioni ed è stato proiettato alla serata conclusiva insieme alle altre opere finaliste.

A luglio 2020 realizza ‘Sali Scendi’, un corto sugli stati d’animo dei giovani ventenni, che si trovano davanti a tanti bivi e altrettante decisioni da prendere, per costruire al meglio il proprio futuro.