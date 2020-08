Ventimiglia: spiagge libere al Biscione perennemente occupate, la viva protesta di alcuni residenti

"Caro direttore, scriviamo perché siamo stufi dell'arroganza delle persone delle seconde case qui a Ventimiglia in località il biscione… vengono in spiaggia e occupano il suolo pubblico delle spiagge libere con ombrelloni chiusi e quant'altro invadendo i posti per altra gente… inoltre non spendono nulla… E la giunta comunale non fa niente in nostro favore che paghiamo le tasse tutto l'anno… si fanno solo vedere quando è il momento delle votazioni… non se ne può più!!".