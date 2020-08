A Nizza scatta l'obbligo di indossare la mascherina in tutta la città, anche in spiaggia

Avrà sicuramente una forte eco anche in Italia la decisione assunta a Nizza: dalle 8 a mezzanotte, mascherina obbligatoria su tutto il territorio comunale. Spiagge comprese.

Il provvedimento è stato firmato dal Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, su esplicita richiesta del sindaco di Nizza Christian Estrosi. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 20 settembre e riguarda tutte le persone di età superiore agli 11 anni con alcune eccezioni per i portatori di handicap. Se si verrà pizzicati senza la mascherina, si rischierà una multa di 135 euro.



Intanto “peggiora” la situazione sanitaria nelle Alpi Marittime: Ieri la percentuale era di 59,8 ogni 100 mila abitati (la media francese, piuttosto elevata, è “solo” di 28). Nulla di più probabile, dunque, che il prossimo giovedì il Dipartimento passi da “rischio moderato” a “rischio elevato”, il che comporterà poteri aggiuntivi al Prefetto ed un’ulteriore giro di vite.