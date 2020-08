Elezioni regionali: Veronica Russo (FdI) punta su sport e turismo per il Ponente “Così si crea economia e movimento” (Video)

Dal campo sportivo ‘Zaccari’ di Camporosso Veronica Russo (Fratelli d’Italia) lancia le proprie proposte per la promozione dello sport e del turismo sportivo a Ponente. Una struttura purtroppo lasciata a sé stessa, che necessita di un massiccio intervento di riqualificazione nonostante sia utilizzata da oltre mille atleti sia giovani che meno giovani.

Ma il campo dello ‘Zaccari’ è anche il solo con una pista di atletica da Ventimiglia a Sanremo, motivo per il quale Veronica Russo vuole portare in regione la propria proposta di implementare l’offerta sportiva anche nel comprensorio intemelio. Sport, ma anche turismo, con la pista ciclabile che rappresenta un’attrazione cruciale specie per i vacanzieri stranieri.

L’intervista a Veronica Russo (FdI)