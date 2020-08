Elezioni regionali: il sanremese Marco Medlin candidato per la Lega nel collegio di Imperia

La Lega ha ufficializzato nelle ultime ore la candidatura di Marco Medlin alle prossime regionali nel collegio imperiese.



“Sanremo avrà il suo candidato alle elezioni regionali, l'amico Marco Medlin, persona capace e preparata - dichiarano dalla Lega di Sanremo - è da sempre un leghista che non ha mai guardato verso altre bandiere politiche rimanendo fedele alla Lega nel tempo. Impegno e determinazione verso i cittadini sanremesi saranno le sue principali prerogative. Tutta la sezione di Sanremo è pronta, unità e compatta per sostenerlo in questa bellissima avventura”.