Elezioni Regionali: ecco i candidati imperiesi per Aristide Massardo, "Dobbiamo rompere l'isolamento di cui soffre la nostra provincia" (Foto e video)

Italia Viva, Psi e +Europa, hanno presentato i volti della provincia di Imperia che correranno nelle elezioni regionali a sostegno del candidato presidente Aristide Massardo. Si tratta di persone note della politica locale:



- (Capolista) Roberto Saluzzo, architetto e consigliere comunale di Imperia con il gruppo "Imperia di tutti Imperia per tutti" nonchè vice segretario regionale del Partito Socialista e membro anche del consiglio nazionale.

- Valerio Ferrari, coordinatore provinciale di Italia Viva, sindaco di Terzorio nonché sindaco più giovane della Liguria.

- Patrizia Acquista, coordinatrice di Italia Viva e già consigliere e comunale e capogruppo in consiglio comunale a Ventimiglia; educatrice di asilo nido ed infermiera psichiatrica.

- Paola Consiglio, professoressa di lettere del Liceo Vieusseux ad Imperia e fa parte del direttivo di "Imperia di tutti Imperia per tutti".

“Esiste una altra sinistra riformista, Massardo è un personaggio di prim’ordine che ha delle competenze internazionali. Europa, sanità, lavoro ed energie sostenibili questi i nostri obiettivi. Dobbiamo rompere il cerchio di isolamento di cui soffre la nostra provincia" - hanno detto durante la presentazione dei candidati.

Importante il tema delle infrastrutture come ha sottolineato Saluzzo: "Noi dobbiamo puntare a una visione di città diversa che punti sulla mobilità sostenibile. Anche qui ad Imperia abbiamo già dato prova del nostro sentire. Non se ne può più di vedere programmi elettorali dove si legge 'faremo la Carcare-Predosa', 'Faremo l'Aurelia Bis', 'Faremo l'ospedale unico'. Queste cose non sono da programma elettorale perché lo sono state per 50 anni. Queste opere si devono fare, punto. Se e quando verranno realizzate saranno vecchie e superate. Noi saremo sempre indietro. Basta con queste teorie sulle infrastrutture da completare. Non è un progetto elettorale per la Regione". Inoltre, il capolista ha aggiunto che "mi sento in una lista che contiene anche il simbolo del mio partito e che comprende anche altri partiti i quali hanno la stessa sensibilità politica e all'interno di questo gruppo io mi sento a casa e in famiglia. Non mi sento ospite come è successo in passato". Sul candidato alla carica di governatore, Saluzzo ha aggiunto che "Massardo rappresenta l'alternativa moderata, quella di una sinistra riformista, europeista, meno conservatrice e radicale. Vedremo poi quali saranno 'le altre sinistre'. Non sono sicuro di quale altre sinistre verranno fuori, pare che ci siano ancora delle altre sorprese. Noi abbiamo anche l'appoggio di Calenda, che non è presente con il simbolo, ma che ha già espresso il suo apprezzamento per questa scelta".

Porta la propria esperienza di sindaco di un piccolo comune, Terzorio, ma che nel corso del tempo si è distinto per essere virtuoso sia sul fronte della cura e tutela dell'ambiente, ma anche per la gestione delle risorse economiche. Ed è proprio dal binomio territorio-economia che parte il programma del primo cittadino Valerio Ferrari. “Mi auguro che questo mio impegno possa portare tanti amici, tanti giovani che si interessano alla politica a dire ‘proviamoci, giochiamocela’, è importante anche questo. Sono il sindaco di un piccolo comune, ha dichiarato e da quando ci siamo insediati abbiamo scelto una stella polare che è quella di avere un sviluppo economico del territorio in chiave sostenibile. Ambiente ed economia possono andare a braccetto. Ad esempio abbiamo avuto una crescita della differenziata e una diminuzione della bolletta per la spazzatura. Da giugno dell’anno scorso abbiamo attivato un servizio di fornitura direttamente da fonti rinnovabili e stiamo completando la transizione dell’illuminazione a led, l’efficientemento degli immobili comunali. A fine anno avremo, al termine dei cantieri, un comune a impatto zero. Questi sono gli impegni che dal territorio voglio portare anche in regione. Gli enti locali generano il 25% di investimenti pubblici, una marea di soldi, anche al Terzorio, ha concluso, abbiamo avviato un piano che prevede 400 mila euro cantierati e cantierabili, cifre che possono sembrare piccole, ma se rapportati al numero di abitanti sono 1.600 euro di investimenti pubblici ad abitante".