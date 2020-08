Elezioni Regionali: a Ventimiglia la Lega candida Mabel Riolfo, "Conosce il territorio, suo apporto fondamentale"

La Sezione Lega Ventimiglia e il Commissario cittadino, Simone Bertolucci, esprimono profonda soddisfazione per la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Ventimiglia, Mabel Riolfo.



“Per la campagna elettorale è fondamentale avere un candidato del territorio, a maggior ragione perché una persona di Ventimiglia, per di più amministratrice comunale. Ha conoscenza diretta delle problematiche e delle necessità della zona e quindi il suo apporto politico a livello regionale risulterebbe fondamentale" - dichiara il vicesindaco di Ventimiglia e responsabile territoriale della Lega, Simone Bertolucci.



"La candidatura della collega Riolfo è una fortuna per il partito e per la nostra sezione: un candidato territoriale darà una motivazione certamente maggiore ad impegnarsi in questa atipica campagna elettorale" - conclude Bertolucci.