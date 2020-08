Domani sesto e ultimo appuntamento per il Badalucco Book Festival

Sesto e ultimo appuntamento del Badalucco Book Festival. Domani alle ore 19 in piazza NS della Misericordia Gianmarco Parodi presenta “Cave Canem” (Ed.Demian). Introduzione a cura di Rossella Masper, storica e bibliotecaria di Sanremo.



Il libro è il secondo volume della trilogia ambientata a Triora, iniziata 10 anni fa con il celebre romanzo “Tria Ora” in questi giorni ormai introvabile.

L’autore è nato a Sanremo. Si è diplomato a Torino al master della Scuola Holden di Baricco nel 2013 e adesso conduce “trekking letterari”, laboratori di scrittura sulle tracce di Italo Calvino e passeggiate narrative tra i luoghi dei grandi autori di ponente.

Tra i suoi romanzi ci sono: Tria Ora (Demian, 2010), e Oblio (Zona, 2011, Premio Città di Ventimiglia). Ha vinto alcuni premi di poesia nazionali, tra cui l’ultimo Ossi di Seppia come miglior autore ligure, ed è fondatore del Vivaio del Verso congrega di poeti sanremesi.