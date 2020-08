Bordighera: 15 anni di musica insieme per i Lost in Blues, la gallery fotografica del concerto ai Giardini Lowe

Auguri al gruppo musicale: “Lost in Blues” che ieri hanno festeggiato i loro 15 anni di musica insieme con concerto ai Giardini Lowe di Bordighera. Nel rispetto dei distanziamenti e del numero chiuso, il pubblico registrato ha occupato tutti i posti disponibili.



Una serata di emozioni e grandi ricordi con omaggio ai potenti del rhythm and blues, soul, blues,rock end roll e funky. Un ricco e variato programma ha tenuto alta l’attenzione dei presenti offrendo buona musica da uno spettacolare palco in mezzo agli ulivi.



La fotogallery della serata è stata realizzata dal nostro fotografo Eugenio Conte