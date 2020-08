Sanremo: domenica al Casinò, Francesco Sarcina primo grande artista in città nel post lockdown

Francesco Sarcina sarà il primo grande artista post lockdown al Casinò di Sanremo. Il famoso cantante e frontman del gruppo Le Vibrazioni, si esibirà domenica, presso il ristorante Roof Garden della casa da gioco, nell'ambito dell'evento "Cena in Musica".



Cena e spettacolo ma soprattutto beneficenza. Infatti, parte del ricavato della serata organizzata da Lumin’Arte, sarà devoluto all’Unicef. Si tratta di un evento in sicurezza nel rispetto delle misure anti covid, con posti limitati e dal costo di 100 euro a persona che comprende sia la cena (bevande incluse) a partire dalle 20.30 che l’esibizione live di Sarcina.



Per l’occasione il cantante proporrà una performance acustica pensata proprio per questa serata, solo con voce e chitarra, senza basi. Verrà offerto un repertorio che va dal primo grande successo, ‘Dedicato a te’ del 2003, fino ad arrivare a ‘Dov’è’, il brano in gara a febbraio, durante l’ultimo Festival di Sanremo. La serata sarà aperta per l’occasione da Andiel, artista pugliese originario di Bisceglie, tra i 10 finalisti del Festival di New York e vincitore del premio Pigro (in memoria di Ivan Graziani) consegnato a Casa Sanremo, durante l’ultima edizione della kermesse canora sanremese.



“In effetti i nostri soliti appuntamenti li abbiamo dovuti mettere da parte. - commenta Adriano Battistotti, presidente del cda di Casinò Spa - Quando ci hanno proposto questa iniziativa, c’è sembrata una ottima idea anche perchè la qualità artistica è altissima. Le Vibrazioni sono note al grande pubblico e Sarcina è il frontman e un numero uno. Quando il Casinò trova collaborazioni di questo tipo diventa un piacere accompagnarsi a Lumin’Arte e Unicef. Infatti per questo abbiamo inserito volentieri questo appuntamento nel nostro calendario manifestazioni”.



Grande soddisfazione anche per Sonia Magaton di Lumin’Arte: “Sono onorata di portare il primo evento dopo il lockdown con un artista di spessore. Il Casinò ha sempre il suo fascino e anche gli artisti sono onorati di venire qui. Sanremo è la città della musica”.



Poi, sulla solidarietà che caratterizzerà la manifestazione, l’organizzatrice ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di riempire il Roof Garden per dare qualcosa di bello a chi verrà come ospite e poi vogliamo aiutare i bambini dell’Unicef, che hanno bisogno di tanto. Noi dobbiamo dare un segno”.



“In questo momento, questo è il primo contributo che riusciamo ad avere. - commenta Colomba Tirari, presidente provinciale dell’Unicef - Quest’anno anche le nostre attività si sono fermate, sono saltate tutte le nostre iniziative nelle piazze e nelle vie. Oggi pensiamo a tornare, se sarà possibile, a fine settembre, con l’orchidea dell’Unicef”.



"Da statuto noi non potevamo raccogliere fondi per i bimbi italiani perchè per loro ci deve pensare il governo ma quest’anno, di fronte all’emergenza sanitaria globale, abbiamo ricevuto una deroga e parte dei fondi sono stati destinati lì senza scostarci dalla mission, salvare bambini che senza di noi non hanno alcuna speranza. Non va dimenticato che per malattie da noi guaribili, nei paesi in via di sviluppo, muoiono anche 15mila bambini ogni giorno. Un numero della vergogna. Destineremo i fondi raccolti per questa serata alla lotta contro la malnutrizione. Con questi fondi riusciremo a salvare loro la vita. Dobbiamo essere tutti insieme per i nostri bambini” - conclude Colomba Tirari.



“Per partecipare alla serata, o chiedere ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo email luminartemagaton@gmail.com oppure chiamare il numero 388 37 59 652. Le prevendite sono aperte al venerdì presso l’ingresso del Casinò dalle ore 14.30 alle 19” - ricordano gli organizzatori.