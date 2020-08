Sanremo: da giovedì riitornerà il cinema all'Ariston con tre film, "Vogliamo dare un segnale che noi ci siamo"

A partire da giovedì, 20 agosto 2020, il l'Ariston di Sanremo riaprirà le sale del cinema dopo un lungo periodo di assenza iniziato nel lockdown.



"Vogliamo dare un segnale che 'noi ci siamo' e ci avviamo a un nuovo periodo con tutte le precauzioni imposte dai decreti ministeriali (ingresso soggetto alle procedure del dcpm 14/07/2020 con registrazione e controllo temperature) ma, con la voglia di ricominciare a vivere le nostre emozioni".



In questa prima fase di ritorno all'attività e con la penuria di produzioni cinematografiche pronte, l'Ariston aprirà tre sale e saranno proiettate altrettante pellicole per un pubblico eterogeneo: "Il panorama cinematografico ci offre dei film per famiglie come “Onward” (cartone animato - Sala Ariston - orario 16.30 e 21.00), per giovani come “Gretel e Hansel” (horror - Sala Roof 2 - orario 17.30 e 22.00) e per gli amanti del cinema impegnato “Volevo Nascondermi” (Sala Roof 1 - orario 17.00 e 21.30) la favolosa e strampalata vita di Antonio Ligabue interpretato da Elio Germano" - ricordano dall'Ariston.