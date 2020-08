Riva Ligure: ultimo appuntamento dedicato alla magia con il mago Zimba

Ultimo appuntamento dedicato alla magia, quello di questa sera alle 21.30, della rassegna 'Bimbumbam' a Riva Ligure organizzata dall’Amministrazione Comunale di Riva Ligure sul palco allestito in Piazza Ughetto. Ancora il mago Zimba, lo stregone più pasticcione d’Italia, con i suoi mostriciattoli, darà vita ad una serie di nuovi esperimenti magici coinvolgendo i piccoli spettatori. La rassegna si inserisce nel quadro delle numerose iniziative volute dall’amministrazione comunale per animare le serate estive di Riva Ligure.



L’assessore al turismo Francesco Benza: “Sarò in piazza ad aspettare il pubblico, come le altre volte, e con un po’ di rammarico, visto che questo è l’ultimo spettacolo di magia, coglierò l’occassione per ricordare a tutti gli eventi che ci saranno ancora fino alla fine del mese di agosto".