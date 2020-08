Badalucco: venerdì sera concerto della OpenOrchestra al “Giardin du Prevostu”

Venerdì alle 21.15, presso il “Giardin du Prevostu” di Badalucco si potrà ascoltare l'OpenOrchestra in concerto, evento con il patrocinio del locale Comune. Previsti brani di Morricone, Piazzolla, Beethoven, Mascagni, Reghezza, Massenet, Brahms, Bach, Mussorgsky, Arlen, Mancini.

Ingresso libero.

Il concerto prevede un inizio con un duo pianoforte e flauto (Luisa Repola ed Aurora Pulinetti) che eseguiranno "In ricordo", brano scritto da Marco Reghezza in occasione della prematura scomparsa di un suo caro allievo badalucchese, Jacopo.

Oggi il brano, nella versione per sola chitarra, è brano inserito tra quelli utilizzabili negli esami nei conservatori e accademie musicali francesi.



Quindi l'esibizione proseguirà con l'intero gruppo orchestrale diretto nel primo brano dalla giovane Marika Mela, allieva del Liceo musicale "Bruno" di Albenga.

A seguire sarà il direttore artistico, Marco Reghezza, a portare avanti il concerto.



Reghezza, a seguito del 1° Premio ottenuto nel 2017 nella sezione Compositori dei "Malta International Music Competitions", è stato contattato pochi giorni fa dal direttore artistico della affermata competizione, M° Volodymyr Baran, che gli ha commissionato un nuovo brano per solo violino che sarà obbligatorio durante la seconda fase del concorso di esecuzione 2021 Categoria II. Il brano avrà la sua prima esecuzione ufficiale ad opera di Ella Richardson, 15enne violinista inglese tra le giovani più quotate a livello internazionale (recente Grand Prix “Virtuosi” Roma 2020 e 1° Premio MIMC 2020).

Reghezza è docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il nuovo Liceo Musicale “G. Bruno” di Albenga e all'IC “Cavour” di Ventimiglia.