Sanremo: prima serata con l’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6, controlli delle forze dell’ordine nelle zone a rischio assembramenti (Foto)

Prima serata con le nuove norme in vigore per le zone della ‘movida’ a rischio assembramenti. Il Governo ha dato lo stop alle discoteche con un’ulteriore stretta sull’uso delle mascherine, norma indirizzata soprattutto ai più giovani a seguito delle molte immagini di serate senza il minimo rispetto delle regole anti contagio in molte località turistiche italiane.

A Sanremo le forze dell’ordine hanno battuto le zone più frequentate per verificare che i presenti indossassero le mascherine anche all’aperto come da nuova disposizione del Governo. E, a onor del vero, la situazione non sembra essere cambiata molto dai giorni precedenti l’ordinanza del ministro Roberto Speranza.

Nei giorni scorsi anche il sindaco Alberto Biancheri era intervenuto per raccomandare la massima attenzione nei giorni di massiccia presenza turistica in città: “Dopo tutto quello che abbiamo passato la voglia d’estate, svago, divertimento e spensieratezza è tanta ed è comprensibile, soprattutto nei più giovani. Ma non deve venir meno il senso di responsabilità e l’attenzione a quelle poche, ma fondamentali norme che conosciamo bene e che dobbiamo continuare a seguire per il benessere collettivo”.

Nei prossimi giorni Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale proseguiranno con i controlli per verificare che tutti indossino le mascherine nelle vie e nelle piazze con maggiori presenze la sera.