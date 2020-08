Eventi |

Ripartono gli eventi sportivi: William Stua a ‘2 ciapetti con Federico’ conferma la 16° Imperia a Tappe

La manifestazione, in programma il 28,29 e 30 agosto, si svolgerà con alcune misure di sicurezza anti covid per i partecipanti. “Saranno tre giorni di corsa in cui sarà possibile visitare i paesi dell’entroterra ed il lungomare di Imperia” ha detto Stua.

William Stua

Ripartono, pur con le dovute misure di sicurezza anti covid, i primi eventi sportivi in provincia di Imperia. William Stua, presidente del Marathon Club Imperia, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’ ha confermato la 16° edizione di Imperia a Tappe in programma dal 28 al 30 agosto. “Siamo pronti e abbiamo studiato alcune accortezze di sicurezza tra misurazione della febbre, mascherine e ristoro con pacchetti chiusi – ha detto – Saranno tre giorni di corsa in cui sarà possibile visitare i paesi dell’entroterra ed il lungomare di Imperia. La prima tappa sarà da Lingueglietta a Cipressa, il giorno seguente correremo dal Santuario di Pantasina fino al laghetto di Lucinasco, l’ultima frazione di 10 Km si svolgerà invece sul lungomare di Imperia tra il porto ed il parco urbano. Abbiamo già diversi iscritti, molti provenienti anche da fuori provincia. Per iscriversi è possibile visitare il sito www.imperiacorre.it oppure telefonare al numero 347/4059559. Stiamo poi lavorando per la 50° edizione della Corsa al Monte Faudo in calendario il 4 ottobre”. Guarda la video intervista: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

