Il ‘Duo Pizzicante’ in concerto a Bajardo: Freddy Colt porta il mandolino sul colle dei druidi

La vigila di Ferragosto il borgo montano di Bajardo torna ad attrarre con le sue iniziative di cultura e di spettacolo. Domani sera alle 21, si terrà nell’incantevole spazio dei ruderi della chiesa di San Niccolò un concerto dedicato alle sonorità d’inizio Novecento con il Duo Pizzicante formato dal mandolinista Freddy Colt e dal chitarrista Davide Frassoni.

Attivo dal 2016, questo duo strumentale si dedica alla riscoperta del repertorio virtuosistico degli anni della “Belle époque” espressamente composto per strumenti a plettro con il mandolino, la mandola e la chitarra. Nel concerto di Bajardo si potranno ascoltare melodie sognanti, brani per serenata, danze popolari come il valzer e la polka, barcarole e musica caratteristica firmata da autori del periodo come Raffaele Calace, Carlo Munier, Giovanni Gioviale, Giacomo Sartori ed altri. Freddy Colt da molti anni promuove la musica mandolinistica mediante numerose iniziative, sia dal vivo sia editoriali e discografiche, mentre il ventenne Davide Frassoni ha iniziato gli studi di chitarra classica con il prof. Sergio Basilico per poi proseguirli sia al Conservatorio di Nizza che a quello di Milano. Ha inciso due brani del sanremese Maestro Demo Bruzzone nel cd “Musica di carattere” realizzato dall’etichetta Mellophonium Multimedia nel 2019.

Il concerto è offerto dalla Pro Loco Bajardo alla cittadinanza e ai turisti, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.