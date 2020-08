Ventimiglia: il Comune installa una serie di 'rastrelliere' per parcheggiare le bici, Scullino "Incentivare il trasporto ecologico" (Foto)

Ventimiglia vuole agevolare il trasporto senza l’ausilio dei mezzi a motore e incentivare gli spostamenti in bicicletta. In questi giorni sono state installate in città diverse ‘rastrelliere’ per parcheggiare i mezzi a pedali.

Si tratta di luoghi dove i possessori di bici possono lasciare i loro mezzi (anche quelli elettrici) e muoversi poi a piedi. “Si tratta di una serie di installazioni importanti – ci ha detto il Sindaco Scullino – per incentivare l’uso dei mezzi ecologici. Chiunque potrà utilizzarli e ci auguriamo che un numero sempre più elevato di ventimigliesi scelgano i pedali per spostarsi in città”.