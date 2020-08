Sanremo: lettrice affetta da sclerosi multipla chiede la riapertura del reparto di neurologia all'Ospedale

Una nostra lettrice Angela Giglio ci ha scritto per chiedere quando potrebbe essere riaperto il reparto di neurologia all'Ospedale di Sanremo.

"Ho 30 anni e sono malata di sclerosi multipla vorrei chiedere la riapertura nell'ospedale di Sanremo per neurologia e il dayhospital. Da quando e stato chiuso e portato a Imperia devo andare lì a fare terapia e per me come altre persone è molto pesante. Vorrei tornare a farla a Sanremo vicino a casa perché per noi non è semplice. La mia dottoressa Maria Teresa infante è qui a Sanremo e io voglio essere seguita da lei".