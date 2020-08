Dolcedo: venerdì prossimo sulla piazza della Chiesa il concerto di Giovanni Doria Miglietta e Lamberto Curtoni

Giovanni Doria Miglietta al pianoforte e Lamberto Curtoni al violoncello animeranno, venerdì prossimo, il penultimo appuntamento della rassegna ‘Per le vie del Borgo’ organizzata dal Comune di Dolcedo e giunta alla sua sesta edizione.

I due giovani musicisti hanno già partecipato alla rassegna, sia come solisti che in duo: è di prossima uscita l’incisione integrale delle sonate per violoncello e pianoforte di Alfredo Piatti. A Dolcedo eseguiranno un concerto dal titolo ‘Alma latina’ con musiche di Piazzolla, Camargo, Ginastera, De Falla,Villa Lobos, Cassado.

Il Concerto di terrà sulla piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso alle 21,15, nel rispetto delle norme Anticovid, pertanto è necessario l’uso della mascherina. Dato il numero limitato di posti è necessario prenotare, tutti i giorni dalle 15 alle 17 al numero 3337569512. L’ingresso è a offerta libera.