Diano Marina: maxi assembramento sulla piazza del comune, centinaia di persone assistono all'esibizione abusiva di un artista di strada

Un maxi assembramento si è formato lo scorso sabato, intorno alle 22 sulla piazza del comune a Diano Marina. A provocarlo l'esibizione di un giocoliere che ha attirato l'attenzione di centinaia di passanti per le vie del centro della città degli aranci, in questi giorni popolata dai turisti.

La polizia municipale è intervenuta per sgomberare le persone presenti, non senza i fischi e le lamentele di chi, incurante delle regole in contrasto all'emergenza sanitaria, e senza rispettare il distanziamento o indossare la mascherina, voleva assistere allo spettacolo. A riportare la calma è stato lo stesso artista di strada, che è stato sanzionato dalla polizia locale, in quanto la manifestazione non era autorizzata.