Ventimiglia: il Comune promuove la campagna contro i mozziconi, domani distribuzione di portaceneri

Continua la campagna promossa dal comune di Ventimiglia per limitare il danno provocato dai mozziconi di sigarette abbandonati sulle spiagge. Sulla spiaggia e ai giardini pubblici di Latte, grazie ai volontari dell’associazione ‘Civica20’, domani verranno distribuiti gratuitamente i posacenere.

Evitare di gettare i mozziconi di sigaretta nell’ambiente è un gesto di civiltà perché i mozziconi di sigarette non inquinano solo esteticamente, ma rilasciano tutta una serie di composti tossici dannosi per l’ambiente. Un mozzicone basta per contaminare sino ad un metro d’acqua con grave danno per la fauna e la flora marina. Un mozzicone impiega da 1 a 5 anni per degradarsi.

La tossicità di un singolo mozzicone è paragonabile a quella di molti pesticidi, con conseguente notevole riduzione quindi la qualità dei corsi d’acqua e delle acque di balneazione.