Ospedaletti: grande successo per la speciale sedia per accedere alla spiaggia libera di fronte al Municipio

Sta avendo un grande successo di utilizzo la speciale sedia per diversamente abili acquistata dal Comune di Ospedaletti che l'ha messa a disposizione delle persone che ne fanno richiesta per accedere alla spiaggia libera di fronte al Municipio. La speciale sedia, che può essere richiesta al personale del Servizio civico presente sul posto ogni giorno, può essere utilizzata anche per un bagno in mare se la persona diversamente abile risulta adeguatamente accompagnata.