Un furgone carico di alimenti: service del Rotary Club Sanremo a sostegno dell'emporio solidale della città dei fiori

La grave crisi economica attuale sul nostro territorio, come anche nel resto d'Italia generata dal lock down, che ha bloccato la maggior parte delle attività lavorative, ha messo in moto una catena di solidarietà che si è concretizzata nei giorni scorsi con la consegna di un furgone contenente alimenti, prossimi alla scadenza, ma assolutamente ancora edibili, all'Emporio Solidale del Comune di Sanremo.

L'iniziativa è stata promossa dai Soci del Rotary Club Sanremo, presieduto da Maurizio Foglino, il quale ha potuto garantire il service con il prezioso appoggio e supporto dei "Soci Conad di Sanremo", che hanno fornito di fatto gli alimenti, rappresentati al momento della consegna da Franco Lupi. La logistica è stata garantita a titolo gratuito da Giancarlo Beccaria, che ha messo a disposizione uno dei mezzi della sua azienda per garantire un idoneo trasporto, supportato da Vincenzo Culcasi, che si è offerto volontario per il carico e scarico del furgone.

Insomma una vera e propria catena di solidarietà, che il Rotary Club Sanremo auspica possa essere continuativa. A ricevere la donazione presso l'Emporio erano presenti l'Assessore Costanza Pireri, che ha manifestato la sua gratitudine alla generosa iniziativa e Luca Bordonaro responsabile del centro.