Bordighera: fino al 30 agosto chiuso il lato mare di via Al Mercato e piazza Garibaldi per ampliare i dehors

Sarà chiuso al traffico fino al 30 agosto, per consentire l’allargamento dei dehor delle attività nella zona, il lato a mare di via Al Mercato e piazza Garibaldi a Bordighera.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale della città delle palme, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto per aiutare gli operatori economici, in modo da poter utilizzare una maggior quantità di superficie esterna per i dehors e svolgere l’attività nel rispetto del distanziamento sociale.

La richiesta era stata protocollata in Comune dai titolari de ‘A Parmura’ e del ‘Barmura’ anche a nome degli altri locali (Bar della Posta, Pizzeria Sant’Ampelio e Bar Aldo.

L’Amministrazione, dopo la consultazione degli uffici ha deciso di consentire la chiusura al transito del lato mare, dando mandato agli esercenti di predisporre le misure (con accollo dei relativi oneri) per garantire la pubblica incolumità, in particolare per l’installazione delle barriere anti intrusione.