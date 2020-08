Ponte di Genova, Ferruccio Sansa: "Bosogna pensare alla vita sotto il viadotto" (video)

Il candidato presidente della Regione Liguria, Ferruccio Sansa, sta assistendo alla cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova dalla zona della Certosa, cioè dal quartiere situato sotto il viadotto autostradale.

Parlando ad alcuni cittadini in via Fillak, davanti al Circolo Amici di Certosa, ha detto: “Abbiamo pensato giustamente al ponte in questi due anni, adesso bisogna pensare alla vita sotto il ponte perché Certosa è un quartiere in fortissima crisi, c'è una disoccupazione molto alta, hanno chiuso 22 negozi soltanto in questa zona, hanno chiuso imprese, mancano i servizi, soprattutto c'è una scarsissima assistenza sanitaria perché hanno chiuso punti di primo intervento e consultori. Bisogna pensare anche alle grandi occasioni di sviluppo che si prospettano perché ci sono molte aree dismesse e non vogliamo che diventino ancora una volta speculazioni edilizie o degli ipermercati. Devono arrivare imprese ad alta tecnologia, soprattutto nel settore green. Bisogna guardare la vita sotto il ponte, adesso”.