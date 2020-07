Da oggi in libreria: “Un tè con Mr. Darcy. Tutta la magia dei veri tea party inglesi a casa vostra”

Da oggi è disponibile in libreria il libro, che vi permetterà di scoprire il mondo magico e affascinante del tè. Oggi gustare questa bevanda viene considerato un momento di puro relax e se amate condividere con gli amici questo rito troverete accattivanti ricette e insieme a tante notizie e curiosità. Tra le pagine troverete il fascino intramontabile del periodo della Reggenza, l'eleganza dell'epoca vittoriana e tutto il romanticismo di uno stile di vita dorato, fatto di conversazioni garbate, danze coinvolgenti, tazze fumanti, modi gentili da dandy, cavalleria e incontri conviviali. Cene, feste e tè sono sempre stati momenti chiave nei romanzi Regency. Un rito che ha avuto inizio nel 1662, quando in Inghilterra governava Cromwell, che, divenutone un grande estimatore in Olanda, importò il tè in patria. L'abitudine di berlo ben presto si tramutò in moda, e il tè diventò la bevanda nazionale inglese. Il rito pomeridiano delle cinque fu lanciato da Anne Mary Stanhope, duchessa di Bedford, nel 1840, in epoca vittoriana. Un viaggio nella storia del tè e soprattutto nel suo "gusto", con tante ricette dolci e salate, consigli per organizzare veri tea party, ma anche indicazioni di costume e di galateo. Uno strumento per trasformare un momento di relax in una vera esperienza, imperdibile se avete una natura romantica, se amate l'idea di condividere con gli amici del raffinato tè all'inglese. Per fare un salto indietro nel tempo in un sorso.

Autori:

SILVIA CASINI

Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere, ha ricoperto il ruolo di project manager presso l’Istituto Internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo dei Paesi Latini di Gillo Pontecorvo e Sandro Silvestri. Si è occupata di relazioni internazionali e della promozione dei film italiani all’estero. Fra i suoi libri ricordiamo Il gusto speziato dell’amore (Leggeditore, 2018) e L’astro narrante (Fanucci, 2019).

RAFFAELLA FENOGLIO

Autrice del foodblog Tre Civette sul Comò e appassionata di letteratura per ragazzi, ha pubblicato fra gli altri Indice glicemico (Gribaudo, 2018) e Gala Cox e i misteri del viaggio nel tempo (Fanucci, 2014).

FRANCESCO PASQUA

Autore e sceneggiatore, ha scritto Soltanto uno scherzo, interpretato da Maurizio Crozza e Countdown, interpretato da Carla Signoris e Ambra Angiolini, entrambi per la regia di Max Croci. Nel 2018 ha curato in qualità di story editor il film Copperman, per la regia di Eros Puglielli. Ha pubblicato il romanzo Fuoritempo (Porto Seguro, 2020).

Il libro “Un tè con Mr. Darcy. Tutta la magia dei veri tea party inglesi a casa vostra” è pubblicato da Edizioni Ultra, Collana Food District - pp. 175 - € 15,00