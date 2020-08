Sanremo: continui debiti fuori bilancio per lavori pubblici, proposta una commissione congiunta per analizzare le pratiche

Molto spesso le commissioni consiliari e il consiglio comunale si sono trovati a discutere e approvare una serie di debiti fuori bilancio per lavori pubblici in somma urgenza e non solo. Una pratica ormai consueta nella vita amministrativa matuziana sulla quale i componenti della seconda commissione vogliono fare chiarezza.

Il presidente della seconda commissione, Umberto Bellini, ha lanciato la proposta di una commissione congiunta prima-seconda per analizzare le pratiche dei debiti fuori bilancio. La richiesta verrà ora inoltrata al segretario comunale.

Era già successo nel recente passato di vedere una commissione congiunta tra prima e seconda, in occasione della discussione del progetto per il restyling del porto vecchio.