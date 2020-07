La Liguria nel nuovo film d'animazione Disney Pixar, annunciato 'Luca' del genovese Enrico Casarosa

Ci sarà un po' di Liguria nel prossimo film di animazione Disney Pixar. "Luca", questo il nome della pellicola che ruoterà intorno all'omonimo protagonista pronto a vivere un'estate indimenticabile ricca di avventure con i suoi nuovi amici. Dove? In una città di mare della riviera italiana.



Sono in molti a pensare che ci saranno riferimenti alla Liguria complice anche l'origine del regista, Enrico Casarosa. Talento di Genova prestato agli USA. Da tempo lavora con Disney Pixar e il suo corto 'La Luna' gli è valso una nomination agli Oscar nel 2012 ma troviamo la sua mano anche su altre importanti pellicole d'animazione di successo, come Ratatouille, Up e Coco.

Il regista assicura che 'Luca' sarà "...una storia profondamente personale per me non solo perché è ambientata sulla Riviera Italiana dove sono cresciuto, ma perché il nucleo del film è una storia d'amicizia".



Un racconto di formazione che ruoterà intorno a Luca e al legame con il suo nuovo migliore amico, un mostro marino che appartiene a un mondo nascosto appena sotto la superficie dell'acqua. La pellicola dovrebbe essere distribuita negli USA a inizio della prossima estate, il 18 giugno 2021.