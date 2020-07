Bordighera: approvate le pratiche all'ordine del giorno, aumentano a 300 euro le multe ai 'furbetti dell'immondizia'

Nel corso del Consiglio comunale di Bordighera di questa sera sono state approvate le varie pratiche all’ordine del giorno. Tra queste una la ratifica della quinta variazione al Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, il regolamento generale delle entrate comunali, quello delle aliquote e le detrazioni per la disciplina dell'Imu ed il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, con la determinazione delle tariffe.

Approvate anche le delibere di Giunta, inerenti la proroga delle scadenze tributarie per l'anno 2020 dopo l’emergenza Covid, il periodo di applicazione per l’anno in corso dell’imposta di soggiorno ed una variazione al Bilancio di previsione e della verifica degli equilibri generali di bilancio.

Approvato anche il regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani con l’integrazione del regolamento di polizia locale. E’ stato approvato l’aumento delle sanzioni da 100 a 300 euro per chi conferirà in modo errato l’immondizia.

Approvato anche il progetto di sistemazione idraulica del torrente Borghetto, nel tratto a monte della via Romana, con l’adozione di una variante al PRG.