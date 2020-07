Bordighera: Covid, in Consiglio comunale il Sindaco ringrazia i volontari e chiede la massima attenzione ai cittadini

Consiglio comunale questa sera a Bordighera con il Sindaco, Vittorio Ingenito, che ha aperto l’assise della città delle palme con i ringraziamenti alla Croce Rossa, Protezione Civile e Assessorato ai Servizi Sociali per il lavoro svolto nel corso dell’emergenza Covid e che stanno ancora portando avanti.

La Croce Rossa ha assistito 1.651 persone, consegnato 683 pacchi con due distribuzioni settimanali. La Protezione Civile ha allestito la tenda del triage di fronte all’ospedale. Ha impiegato 42 volontari per un totale di 5.700 ore di lavoro ed ha fatto 5.600 km per le attività, assistendo 139 famiglie. Oggi si occupa anche della sanificazione dei giochi per i bimbi,

I Servizi Sociali hanno lavorato ininterrottamente senza turnazione e senza smartworking, prestando assistenza in particolare per l’emergenza alimentare e il sostegno delle persone più deboli. “Ringraziamo tutti i volontari – ha detto Ingenito - il presidente della Cri, Vincenzo Palmero, e la presidente della Protezione Civile, Daniela Marongiu, che hanno portato avanti questo importante lavoro”.

Il Sindaco ha anche parlato della situazione relativa al Coronavirus a Bordighera: “Siamo un po’ preoccupati per la situazione all’estero e confermo che ci sono 5 persone in isolamento per sintomi da Covid nella nostra città. Per questo chiediamo ai cittadini il massimo livello di guardia e l’uso della mascherina in caso di vicinanza tra le persone. La Polizia Municipale intensificherà i controlli per evitare pericolosi assembramenti. La vita va avanti e stiamo riprendendo la nostra normalità, per far trascorrere vacanze serene ai nostri ospiti ma dobbiamo essere molto attenti”.