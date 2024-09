Sanremo: presentata la nuova cooperativa di Casa Serena alla presenza di amministratori locali e regionali (Foto)

L'importanza di una struttura come Casa Serena per il territorio è stata ulteriormente ribadita durante la presentazione della nuova cooperativa che si occuperà di amministrare la struttura.

Ospiti d'eccezione hanno partecipato, a cominciare dal sindaco Alessandro Mager e il suo vice Fulvio Fellegara, passando poi a diversi consiglieri comunali di Sanremo. Ma anche altri enti hanno preso parte, a cominciare dal presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana e l'assessore Marco Scajola, passando per la provincia di Imperia rappresentata nell'occasione dal consigliere Daniele Ventimiglia (che ha anche portato i saluti del presidente Claudio Scajola).

L’Open Day alla Residenza per Anziani di Poggio di Sanremo di cui la cooperativa MA.RIS. ha preso da qualche mese a questa parte la gestione.

Nel corso dell'incontro sono stati esposti i servizi offerti, i bellissimi spazi a disposizione degli Ospiti e le varie modalità di presa in carico. "Casa Serena è una splendida struttura - spiegano gli addetti della cooperativa - con ampi spazi terrazze e giardini vista mare dedicata agli anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. Sono garantite la sicurezza sanitaria ed il supporto amministrativo del nostro personale specializzato. Nel Cohousing, nella Residenza Protetta e nella RSA gli Ospiti possono usufruire di servizi di assistenza riabilitativa, infermieristico-sanitaria, assistenziale, ed altri servizi".

"Fra le tante citazioni che si possono trovare sul tema della sostenibilità - dice il Presidente della cooperativa MA.RIS. Fabrizio Augello – mi ha colpito questa di Swan per il forte richiamo alla responsabilità del singolo individuo di fronte al grande tema della sostenibilità. La sostenibilità, intesa come la capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri, è al centro della nostra missione. Nel perseguire questo obiettivo, il terzo settore e le cooperative sociali giocano un ruolo cruciale: siamo la forza motrice che promuove l'inclusione sociale, il rispetto dell'ambiente e la dignità del lavoro. La nostra cooperativa è un esempio concreto del tentativo di coniugare l’efficienza economica con l'impegno sociale, dimostrando come il profitto non sia l'unica misura del successo”.