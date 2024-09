Sanità, Garibaldi (Pd): "FdI ora è contro Alisa? Peccato che fu proprio Matteo Rosso a presentarla in consiglio regionale"

"Ricordo all’onorevole Rosso che Fratelli d’Italia ALISA l’ha fatta nascere, crescere e l’ha difesa fino all’ultimo. L’onorevole Rosso poi deve essere l’omonimo di quel consigliere regionale di Fratelli d’Italia che nel 2016 non solo ha votato l’istituzione di ALISA, ma è stato pure il relatore per la maggioranza della riforma. Quindi ALISA è anche figlia di Rosso e di Fratelli d’Italia. Che ora, dopo averla fatta nascere, crescere e difesa per anni, Fratelli d’Italia tenti malamente si disconoscerla, dà chiaramente il segno della disperazione della destra" - commenta così Luca Garibaldi, capogruppo PD in Regione Liguria, in replica a Matteo Rosso su Alisa.

"ALISA è un carrozzone inutile, uno dei tanti disastri della gestione della destra in Liguria in materia sanitaria, ma tutte le scelte politiche in tema di sanità, sotto Toti, Fratelli d’Italia le ha sempre sostenute, rivendicate e condivise, fino all’ultimo, anche quando pochi mesi fa le opposizioni proposero la chiusura di ALISA" - sottolinea.

"Non ho sentito voci in questo senso di Fratelli d’Italia, ma poco conta. Perché il disegno di Fratelli d’Italia sulla sanità è in continuità con Toti: smantellare la sanità pubblica e continuare a privatizzarla, rendendo la salute un diritto sempre più per pochi" - afferma - "Per questo occorre voltare pagina e ricostruire dopo i disastri della destra, che dopo aver affossato la sanità non può essere credibile nel proporsi come soluzione ai problemi della Liguria".