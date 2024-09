Sanità ligure, Tosi (M5s): "FdI ha bella faccia tosta, dov'erano quando denunciavamo il carrozzone Alisa?"

“Siamo alle comiche: Fratelli d’Italia scopre solo ora che Alisa è un carrozzone? Che è il 'vulnus della sanità'? Ma dov’erano quando portavamo la questione in Aula? Dov’erano quando la coppia leghista Sonia Viale-Walter Locatelli faceva scempio della sanità ligure proponendo e facendo passare la vergognosa super Asl-Alisa come panacea di tutti i mali ma che altro non era (ed è) che un poltronificio per placare gli appetiti degli amici della destra? Ve lo diciamo noi, dove erano: a votare sì non appena Toti diceva di farlo" - dice il consigliere regionale uscente Fabio Tosi.

"Fratelli d’Italia è stata complice della Giunta Toti nella distruzione della sanità ligure e fare oggi le verginelle non cancellerà lo scempio e la vergogna di aver sprecato risorse ingenti" - dichiara il consigliere del MoVimento 5 Stelle Liguria - "È tutto nero su bianco, compresa la pioggia di milioni che unanimemente la destra regionale ha versato nelle casse del privato e del privato convenzionato spacciando questa vergogna come la soluzione per abbattere le liste d’attesa che mortificano i sanitari e i cittadini".

"Insieme ai loro compagni politici hanno fallito e lo sanno, sebbene ora cerchino di gettare la polvere sotto il tappeto. Qualcuno, intanto, lo dica anche a Bucci, che oggi alla presentazione dei candidati di FdI ha platealmente dimostrato di non sapere quali pesci pigliare per superare il problema delle liste d’attesa" - afferma - "E di non conoscere a fondo la materia. Ora, noi a Bucci non diremo di studiare… ma di leggere i giornali, sì. Perché dalle risposte date oggi alla stampa che lo incalzava, si evince chiaramente che non sa di cosa si stia parlando. Perché i privati, caro Bucci, c’entrano eccome!".