L’Assessore regionale Marco Scajola impegnato tra entroterra e costa nel fine settimana

L’assessore regionale ai Rapporti con i lavoratori transfrontalieri Marco Scajola consegnerà sabato, 21 settembre alle ore 9.30, i diplomi a coloro che hanno concluso i corsi di lingua francese finanziati da Regione Liguria. L’appuntamento sarà presso la sede Fai (Frontalieri autonomi intemeli) di Ventimiglia in via Roma.

A seguire, alle ore 11, Scajola parteciperà all’inaugurazione dell’Expo Valle San Lorenzo in piazzale Lagorio a San Lorenzo al Mare. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Regione Liguria, per promuovere le eccellenze del territorio. Nel pomeriggio l’assessore regionale prenderà parte, alle ore 16.30 alla biblioteca civica Leonardo Lagorio di Imperia, all’evento “Alzheimer, parliamone insieme” organizzato dall’Asl 1 Imperiese in occasione della giornata mondiale dedicata a questa malattia. In serata, alle 21.30 in piazza della Chiesa Vecchia a Imperia, assisterà al concerto di Simone Alessio, in arte Garibaldi, organizzato dal Circolo Parasio insieme al Consorzio Porto Maurizio.

Domenica, 22 settembre alle ore 11.30, Scajola sarà alla tradizionale festa della lumaca di Molini di Triora. Alle 12.30 si sposterà sulla costa per intervenire alla manifestazione di pesca sportiva dilettantistica organizzata dall’associazione ‘L’Ancora’ di Santo Stefano al Mare nel porticciolo del paese. Nel pomeriggio, alle 16.30, l’assessore parteciperà alla processione in occasione della festività di San Maurizio in piazza Duomo a Imperia. Il weekend sul territorio si concluderà a Riva Ligure dove Scajola, alle ore 21 in piazza Matteotti, presenzierà, su invito del sindaco Giorgio Giuffra, alla consegna delle benemerenze cittadine 2024.