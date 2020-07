Parti dall’Aeroporto di Cuneo per le tue vacanze in Sicilia: Catania ti aspetta con tariffe da 48 euro a tratta!

Il volo per Catania sarà operativo dal 2 agosto, tutte le domeniche fino al 13 settembre con partenza da Cuneo alle ore 19:40 e arrivo a Catania alle ore 21:30; la partenza da Catania è programmata alle ore 17:00, con arrivo a Cuneo alle ore 18:50.

Situata ai piedi dell’imponente e maestoso Monte Etna, Catania è una città con un mix di tracce culturali ed architettoniche di influenza greca, romana, bizantina, araba, normanna e spagnola che la rende unica ed affascinante.

Essendo in estate, la voglia di mare è tanta e pertanto Catania offre la possibilità di conoscere molte spiagge uniche nel loro genere.

Tra queste ricordiamo la Playa di Catania, lunga oltre 18 km, dotata di tutti i confort, giochi e locali, adatta a chi ha piacere di rimanere vicino alla città ma nello stesso tempo poter raggiungere velocemente il mare per potersi abbronzare e respirare aria marina!

La Riviera dei Ciclopi, nei pressi di Aci Trezza, con la sua spiaggia rocciosa nella quale i faraglioni neri spuntano dall’acqua blu (i famosi massi scagliati dal ciclope Polifemo contro Ulisse). A sud di Catania troviamo la zona della Foce del fiume Simeto: qui possiamo ammirare la spiaggia di sabbia bianca con la possibilità di poter effettuare una escursione naturalistica nella Riserva Naturale Oasi del Simeto.

Da non dimenticare Aci Castello, che oltre all’antico Castello Normanno, gode anche alcune spiagge di sabbia e rocce vulcaniche. Un’altra spiaggia particolarmente apprezzata dai turisti è Praiola di Giarre, facilmente riconoscibile per il colore scuro della sua sabbia vulcanica.

A pochi chilometri da Catania la Spiaggia del Mulino di Acireale, nel tratto del costone roccioso della Timpa dove la spiaggia di rocce si apre tra il verde scuro della macchia mediterranea.

Anna Milanese, direttore dell’Aeroporto di Cuneo “Siamo soddisfatti di poter offrire al nostro territorio la possibilità di poter viaggiare con due voli diretti per la Sicilia: Catania e Trapani. Questa collaborazione permetterà di collegare un pubblico molto interessante di Siciliani che decideranno di trascorrere le ferie in Piemonte e un altrettanto pubblico Piemontese e Ligure che vorrà trascorrere le proprie vacanze in una delle più belle isole del Mediterraneo”.

I collegamenti saranno operati con una flotta di Boeing 737-800 configurati a 189 posti in classe unica, con tariffe da euro 48 a tratta, bagaglio incluso.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.albastar.es oppure contattando il call center (multilingue con sede in Italia) al numero 39 095 311 503, mail callcenter@albastar.es