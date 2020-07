I Rotary Club della provincia fanno squadra: donato un nuovo ecografo all'ospedale 'Borea' di Sanremo (Video)

I Rotary Club della provincia di Imperia hanno fatto squadra per dare una mano all'ospedale 'Borea' di Sanremo in un periodo non certo facile per il mondo della sanità.

Grazie alla solidarietà del Rotary Club, l’ospedale di Sanremo si arricchisce di un nuovo ecografo destinato all’attività di cura di Neurologia. La donazione del dispositivo, della ditta Esaote, è un’iniziativa nell’ambito dei contributi elargiti dal Distretto 2032 del Rotary Club durante l’anno sociale 2019-2020 dai Rotary Club Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury e Rotary Club Imperia.

Le interviste

Oltre all’ecografo, il Rotary Club Sanremo Hanbury, unitamente al Club Soroptimist di Sanremo, ha consegnato anche trecento dispositivi di protezione individuale, visiere Covid19 con kit di ricambio, destinati ai Reparti di Rianimazione, Pronto Soccorso e Malattie Infettive.

La donazione è stata presentata questa mattina con la partecipazione del Direttore Generale di ASL1 Marco Damonte Prioli, il Direttore di Neurologia ASL1 e il Coordinatore DIAR di Neuroscienze Carlo Serrati, il Presidente Rotary Club Sanremo Hanbury Giotto Guglielmi che ha portato i saluti del Governatore di Distretto Rotary 2032, Ines Guatelli; il Presidente Rotary Club Sanremo Ettore Guazzoni; il Presidente Rotary Club Imperia Stefano Masserini; Francesco Alberti in qualità di socio Rotary Club Sanremo Hanbury e Donatella Cataldo in rappresentanza del Club Soroptimist Sanremo.

Tra i presenti anche il Direttore Amministrativo ASL1 Elisabetta Nigi; il Direttore di Malattie Infettive Giovanni Cenderello; il Direttore di Anestesia e Rianimazione sanremo Giorgio Ardizzone, il Direttore sostituto del Pronto Soccorso di Sanremo Giancarlo Abregal; il Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione Stefano Ferlito, il Direttore del Dipartimento Area Chirurgica e Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria ASL1 Marco Giudice, per la Neurologia ad Indirizzo Neurodegenerativo e Neuroriabilitativo ASL1 Franco Traverso, la Dirigente neurologa ASL1 Agnese Pisu, il Direttore presidio ospedaliero Giovanni Bruno e Antonio Amato, responsabile S.S.D. Colonproctologia.

L’Ecografo della ditta ESAOTE, dotato di sonda lineare e convex, verrà utilizzato per la diagnosi e lo screening della malattie cerebro vascolari mediante lo studio Eco-Color Doppler dei Tronchi sovra aortici (TSA ) ovvero dei vasi cerebro afferenti (sistema carotideo e vertebrale). L’apparecchio, facilmente trasportabile, potrà essere utilizzato anche per urgenze nei reparti di degenza e Pronto soccorso.