Sanremo: dopo uno stop di due weekend domani e domenica torna il 'Bay Club', un video dal lock down a oggi

Si parla di '100 ore', un annuncio molto curioso e apparentemente non chiaro. (di certo la discoteca non sarà aperta per 4 giorni consecutivi ndr). Si tratta di un semplice ragionamento matematico, una trovata di marketing che fa capire quanto sia piccola la porzione di estate rimasta da trascorrere nel noto club in riva al mare. Il numero nasce dalla moltiplicazione tra il numero di serate e la loro rispettiva durata, che casualmente si avvicinano proprio a un totale di 100 ore.